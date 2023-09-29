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АНАЛІТИКА

ФДМ змінив керівництво у найбільшій титановій компанії України

 

Фонд державного майна звільнив першу заступницю голови правління АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" Ярославу Максименко та призначив замість неї Єгора Перелигіна. Про це повідомила пресслужба компанії.

Єгор Перелигін очолював ОГХК із серпня 2021-го до квітня 2022 року. У березні 2023 року він повернувся в компанію на посаду члена правління, а тепер отримав у ній найвищу посаду, бо останній керівник ОГХК Владислав Іткін був звільнений ще на початку 2023 року.

Крім Перелигіна до складу правління увійшли Дімітрі Каландадзе (заступник голови, входив до правління і раніше), Валерій Папенко (раніше обіймав посаду заступника директора департаменту з питань безпеки та контрольно-ревізійної роботи ОГХК) і Валерій Захаренко (раніше обіймав посаду начальника філії Іршанський ГЗК).

Членкиня правління Олена Каунова пішла з посади разом із Максименко.

АТ "ОГХК" - один із найбільших у світі виробників титанової сировини, яка має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Україна планує продати ОГХК після відновлення великої приватизації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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