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В Україні запустили ще п'ять газових свердловин
09:52 29.09.2023 |
"Укргазвидобування" запустило ще п'ять свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
За даними прес-служби, чотири з п'яти свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна - повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.
Завдяки використанням нових технологій на одному із "старих" родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому - майже на 50%.
Як заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Newsweek, планується "зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу" на рік. "Наша мета на наступний рік 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок "Нафтогазу", - сказав він, відзначивши важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.
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