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«Ліси України» заготовили понад 130 тисяч кубометрів дров до опалювального сезону
09:48 29.09.2023 |
На складах ДП «Ліси України» накопичено понад 130 тис. кубометрів дров для проходження опалювального сезону 2023/2024 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у Фейсбуці.
«Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що питання забезпечення дровами незахищених верств населення на прифронтових територіях було обговорено на зустрічі з представниками органів виконавчої влади та United Nations OCHA за участю віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
За словами Стрільця, розмова була зосереджена навколо питання логістики та фінансування доставки дров.
Міністр підкреслив, що наразі в Україні докладаються всі зусилля для формування прозорого ринку деревини, і вже багато зроблено, аби він вийшов із затінку.
Серед іншого, перед Державним агентством лісових ресурсів поставлене завдання якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби - скоригувати логістику, а також зменшити їх вартість, де це можливо зробити, щоб вона відповідала потребам воєнного часу.
Як повідомлялося, 35 тис. господарств у Донецькій області, які не матимуть централізованого опалення, потребують забезпечення дровами на загальну суму близько 630 млн грн.
За підсумками опалювального сезону 2022/2023 років споживачам було відвантажено 3,345 млн кубометрів дров.
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