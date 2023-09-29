«Ліси України» заготовили понад 130 тисяч кубометрів дров до опалювального сезону

На складах ДП «Ліси України» накопичено понад 130 тис. кубометрів дров для проходження опалювального сезону 2023/2024 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у Фейсбуці.

«Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що питання забезпечення дровами незахищених верств населення на прифронтових територіях було обговорено на зустрічі з представниками органів виконавчої влади та United Nations OCHA за участю віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За словами Стрільця, розмова була зосереджена навколо питання логістики та фінансування доставки дров.

Міністр підкреслив, що наразі в Україні докладаються всі зусилля для формування прозорого ринку деревини, і вже багато зроблено, аби він вийшов із затінку.

Серед іншого, перед Державним агентством лісових ресурсів поставлене завдання якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби - скоригувати логістику, а також зменшити їх вартість, де це можливо зробити, щоб вона відповідала потребам воєнного часу.

Як повідомлялося, 35 тис. господарств у Донецькій області, які не матимуть централізованого опалення, потребують забезпечення дровами на загальну суму близько 630 млн грн.

За підсумками опалювального сезону 2022/2023 років споживачам було відвантажено 3,345 млн кубометрів дров.