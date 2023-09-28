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До кінця 2023 року на базових станціях Київстар буде 110 тис нових акумуляторів
13:52 28.09.2023 |
Національний телеком оператор підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила на базових стаціях більш ємнісні акумулятори, які можуть працювати без підзарядки від електроенергії до 6 годин.
Загальна сума інвестицій Київстар в енергобезпеку досягла 988 млн грн.
Протягом 2023 року Київстар встановив на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які можуть забезпечувати роботу телеком обладнання 4-6 годин без використання мереж електроживлення.
До кінця року компанія планує встановити ще 30 тисяч таких акумуляторів.
Крім того, з лютого 2022 року компанія утричі збільшила кількість стаціонарних і мобільних дизель-генераторів, які можуть тривалий час забезпечувати роботу усіх критично важливих об'єктів телеком мережі.
Якщо на початку війни у розпорядженні компанії було 700 таких генераторів, то зараз їх 2200. При цьому 850 генераторів було підключено бо базових станцій Київстар іншими комерційними компаніями та підприємствами.
Київстар подбав також і про абонентів, які користуються "Домашнім Інтернетом". Так, на мережі фіксованого інтернету встановлюється 50 тисяч блоків безперебійного живлення, що дасть можливість забезпечити функціонування як мінімум 70% мережі фіксованого інтернету під час блекаутів.
У ряді міст України Київстар вже розпочав розгортання та тестування технології GPON, яка є більш енергонезалежною. До кінця 2023 року телеком оператор планує запустити GPON-мережу у комерційне використання.
Від початку війни телеком оператор Київстар вже інвестував майже 988 мільйонів гривень в енергобезпеку телеком інфраструктури. З них 688 мільйонів гривень інвестовано в джерела енергії для мережі мобільного зв'язку, а понад 300 млн грн - у мережу "Домашнього Інтернету".
Послугами зв'язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, а послугами "Домашнього Інтернету" - понад 1 мільйон абонентів. Телеком оператор неухильно ровиває та відбудовує телеком мережу, щоб надавати своїм абонентам стабільні якісні послуги зв'язку і передачі даних.
Довідка про Київстар
Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на березень 2023 року обслуговував 24,3 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".
Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.
Київстар допомагає абонентам, суспільству та країні долати складнощі воєнного часу. За час повномасштабної війни компанія надала підтримки ЗСУ, абонентам, суспільству на суму майже 1,4 млрд грн.
Акціонер Київстар - міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.
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