Укрнафта та АРМА підписали договір про управління мережею АЗК Glusco

ПАТ "Укрнафта" і Нацагентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею автозаправних комплексів Glusco.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрнафта.

"Істотні умови договору узгодили наступні: 85% чистого прибутку передається державі, 15% отримує «Укрнафта» за управління. Гарантійний щомісячний платіж - 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від моменту підписання договору до фактичного отримання АЗК в управління пройде певний час.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабінет Міністрів України визначив ПАТ «Укрнафта» управителем активів компанії Glusco.

У травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС Glusco, зокрема, понад 200 автозаправних комплексів та об'єктів нерухомості. Однак 3 серпня 2023 року АРМА розірвало договір з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» через неналежне управління арештованими активами мережі.