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АНАЛІТИКА

НКЦПФР зупинила обіг акцій АМКР, КЗРК, Дніпровського МК і МЗ, БХФЗ, «Галнафтогазу », 3 азотних підприємств, 7 СК, 2 обленерго і 13 облгазів

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила обіг акцій 65-ти акціонерних товариств, що становлять суспільний інтерес, які перебувають на підконтрольних територіях і не провели річні загальні збори акціонерів за підсумками 2021 і 2022 років.

"Зупинити з 00 год. 00 хв. 26.09.2023р. внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих Товариствами, зазначеними в додатку до цього рішення", - ідеться в рішеннях НКЦПФР №1062 та №1063.

Рішеннями №1061 і №1064 від того ж числа заборонено торгівлю акціями цих акціонерних товариств, водночас 26 компаній покарано за відсутність зборів тільки за один, 2022 рік, тоді як 39 - за два роки.

До числа АТ увійшли, зокрема, "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), Криворізький і Запорізький залізорудні комбінати (КЗРК і ЗЗРК), "Кривбасвибухпром", "Покровський ГЗК", "Кременчуцький сталеливарний завод", "Дніпровський меткомбінат" і "Дніпровський метзавод", "Суха балка", "Гемопласт", "Сумихімпром", "Насосенергомаш", "Дніпроазот", "Азот" і "Рівнеазот", "Черкаське хімволокно", "Сумське машинобудівне НВО", "Одеський коньячний завод", "Кременчукм'ясо".

Серед них також "Львівський електроламповий завод "Іскра", Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ), "Юрія", "Індар", "Телеканал "Інтер", "Новокраматорський машинобудівний завод" (НКМЗ), "Енергомашспецсталь", "Дніпроважмаш", "Завод "Лтава", "Завод "Кузня на Рибальському", "Білоцерківська ТЕЦ", "Нафтогазвидобування" і 7 страхових компаній: "Просто-Страхування", "Вона", "Омега", "Грандвіс", "Колоннейд Україна", "Соверен" і "Каштан".

Серед них, крім того, "Хмельницька маслосирбаза", "Першотравневий молочно-консервний комбінат", "Солді і Ко", "Коростенський завод МДФ", "Ельба", "Українські хлібні традиції", "Концерн Хлібпром", "Концерн "Галнафтогаз", "Ексімнафтопродукт", "Одеснафтопродукт", "Татарбунарське АТП №15143", "Ю Ар Ді Українські дороги".

До переліку також увійшли "Волиньобленерго" та "Тернопільобленерго", а також одразу 13 облгазів: "Полтава", "Вінниця", "Кіровоград", "Рівне", "Волинь", "Чернівці", "Львів", "Івано-Франківськ", "Хмельницьк, "Закарпат", "Чернігівгаз" і "Київоблгаз".

Зрештою, Комісія рішеннями №1059 і №1060 зупинила обіг і торгівлю акцій ще 41 АТ через нездійснення ними публічної пропозиції акцій і перебування хоча б на одному з організованих ринків капіталу в Україні. У цьому списку переважно не настільки великі та відомі компанії, хоча серед них є "Укртатнафта", "Електронмаш", Івано-Франківські "Ласощі" та повторно "Сумихімпром".

На думку регулятора, всі ці АТ перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів.

Нацдепозитарію України, саморегульованим організаціям УАІБ і ПАРД, а також організаторам торгівлі доручено у триденний термін поінформувати Комісію про виконання цього рішення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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