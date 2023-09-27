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У Києві заарештували керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Застава – 1 млрд грн
12:43 27.09.2023 |
Печерський районний суд Києва у вівторок, 26 вересня, обрав запобіжний захід голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою на два місяці. Про це повідомила Національна поліція та пресслужба підприємства.
Лотоусу інкримінують завдання державі збитків у розмірі 157 млрд грн в період 2015 - 2021 років. Підозру йому вручили 22 вересня.
Слідство вважає, що його підприємство видобувало і продавало щебінь без ліцензії.
Поліція вважає, що щебінь має розглядатися як корисна копалина, тоді як Полтавський ГЗК наполягає, що це відходи виробництва - нефракційний відсів.
"Голова правління підприємства не вчиняв жодних незаконних дій щодо видобутку корисних копалин. Мала місце звичайна виробнича діяльність підприємства із багаторічною історією - видобуток залізної руди, її переробка, збагачення та виробництво окатків відповідно до наявного спеціального дозволу на користування надрами. Полтавський ГЗК не видобував жодних інших відмінних від залізної руди корисних копалин", - йдеться в повідомленні комбінату.
Підприємство також вважає завищеною суму збитків, яку інкримінують Лотоусу.
"Враховуючи що збитки держави можуть бути у вигляді податків, то за логікою [поліції] підприємство мало реалізовувати щебінь за понад 29 000 грн за тонну, в той час як ринкова вартість щебеню складає 280 грн за тонну", - йдеться в повідомленні.
Полтавський ГЗК вважає, що ця та інші справи проти підприємства, які почалися протягом останнього року, є спробою дестабілізувати роботу.
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат - підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних котунів до Європи. Входить до групи Ferrexpo, мажоритарним власником якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.
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