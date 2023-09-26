Український лоукостер SkyUp отримав дозвіл на польоти в США

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США - сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

Як ідеться в повідомленні компанії, для польотів у повітряному просторі США дозволи надано чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті авіакомпанії, які були подані в заявці: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

У рамках сертифікації компанія отримала DOT approval (дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США), TSA approval (схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США) та FAA approval (специфікація оперування Part129).

"Плануємо розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку", - повідомили в компанії.