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Український лоукостер SkyUp отримав дозвіл на польоти в США
20:11 25.09.2023 |
Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США - сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.
Як ідеться в повідомленні компанії, для польотів у повітряному просторі США дозволи надано чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті авіакомпанії, які були подані в заявці: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.
У рамках сертифікації компанія отримала DOT approval (дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США), TSA approval (схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США) та FAA approval (специфікація оперування Part129).
"Плануємо розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку", - повідомили в компанії.
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