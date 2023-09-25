Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоатом вивів на максимальну потужність усі активні енергоблоки АЕС
17:18 25.09.2023 |
Енергоатом вивів на максимальну потужність усі сім атомних енергоблоків, які наразі працюють. Про це повідомляє пресслужба компанії.
До цього генерація атомних енергоблоків на максимальній потужності була обмежена умовами роботи ринку, пояснюють в Енергоатомі.
Вихід на максимум додав українській енергосистемі 300 МВт потужності. Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт.
Енергоатом планує найближчим часом вивести з ремонту та включити в роботу ще один енергоблок на АЕС.
На початку вересня в Енергоатомі заявляли, що атомні електростанції за три місяці літа 2023 року виробили на 19% електроенергії більше за прогнозні показники на цей період. АЕС щомісяця додавали до об'єднаної енергосистеми України в середньому 500 млн кВт-год.
Це дозволило покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями (на майже 940 млрд кВт-год) у літній період.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Енергоатом вивів на максимальну потужність усі активні енергоблоки АЕС
|На ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів
|У МАГАТЕ підтвердили замінування росіянами Запорізької АЕС
|Дунайське пароплавство запускає нову лінію перевезення зерна до Констанци
|Крок до виконання «маяка» МВФ: Кабмін змінив власника Оператора ГТС
|Енергоатом просить із бюджету 20 млрд грн на погашення боргів
Бізнес
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама