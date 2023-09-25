Енергоатом вивів на максимальну потужність усі активні енергоблоки АЕС

Енергоатом вивів на максимальну потужність усі сім атомних енергоблоків, які наразі працюють. Про це повідомляє пресслужба компанії.

До цього генерація атомних енергоблоків на максимальній потужності була обмежена умовами роботи ринку, пояснюють в Енергоатомі.

Вихід на максимум додав українській енергосистемі 300 МВт потужності. Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт.

Енергоатом планує найближчим часом вивести з ремонту та включити в роботу ще один енергоблок на АЕС.

На початку вересня в Енергоатомі заявляли, що атомні електростанції за три місяці літа 2023 року виробили на 19% електроенергії більше за прогнозні показники на цей період. АЕС щомісяця додавали до об'єднаної енергосистеми України в середньому 500 млн кВт-год.

Це дозволило покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями (на майже 940 млрд кВт-год) у літній період.