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На ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів
08:25 25.09.2023 |
На Запорізькій АЕС завершили буріння десяти свердловин для підземних вод з метою довгострокового розв'язання проблеми забезпечення охолодження водою зупинених реакторів.
Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) завершила буріння десяти свердловин для підземних вод, що наблизило станцію до довгострокового розв'язання проблеми забезпечення охолодження водою зупинених реакторів після руйнування Каховської греблі у червні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо. МАГАТЕ також було поінформовано, що на станції планують пробурити ще одну свердловину.
"Ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим, містить великий об'єм води, який також може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого було зруйноване Каховське водосховище - джерело води для ставка-охолоджувача ЗАЕС. Енергоатом розробив алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача.
Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції станом на 22 вересня 2023 року становить 15,9 м порівняно із 15,95 м станом на 17 вересня. Ситуація залишається контрольованою.
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