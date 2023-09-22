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Крок до виконання «маяка» МВФ: Кабмін змінив власника Оператора ГТС
22:48 22.09.2023 |
Кабінет міністрів передав Міненерго частку в статутному капіталі Оператора ГТС України, якою володіли "Магістральні газопроводи України".
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Кабмін передав повноваження з управління корпоративними правами відповідно до закону "Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України", який набув чинності на початку вересня.
Як йшлося в дайджесті SOE Weekly, набуття чинності цього закону дозволяє Міністерству енергетики внести зміни до статуту "ОГТСУ", хоча й із запізненням у півтора місяці.
Закон дозволяє впровадити належне корпоративне управління в "ОГТСУ". Цей процес складається з двох етапів.
* На першому етапі "МГУ" приєднуються до "ОГТСУ", припиняючи своє існування як окремий суб'єкт господарювання. В результаті цього Міністерство енергетики стає прямим власником "ОГТСУ". Також, вносяться зміни до статуту компанії, які запроваджують наглядову раду як орган управління "ОГТСУ".
* Після завершення процедури приєднання новий склад наглядової ради "ОГТСУ" має бути призначено до 31 жовтня 2023 року. До того часу обов'язки наглядової ради "ОГТСУ" виконуватимуть нинішні члени наглядової ради "МГУ".
5 вересня розпочалась процедура ліквідації юридичної особи "Магістральних газопроводів України" ("МГУ").
Україна пообіцяла МВФ завершити реформу корпоративного управління "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року. Згідно з цим зобов'язанням, українська влада має передати корпоративні права "ОГТСУ" від "МГУ" безпосередньо до Міністерства енергетики та прийняти новий статут "ОГТСУ".
Статут мав бути розроблений спільно з українським енергетичним регулятором та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і затверджений ще до кінця липня 2023 року - це "структурний маяк", перенесений з березневого Меморандуму з МВФ.
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