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АНАЛІТИКА

Енергоатом просить із бюджету 20 млрд грн на погашення боргів

 

НАЕК "Енергоатом" звернувся до Кабінету міністрів з проханням передбачити у проєкті Закону про держбюджет-2024 витрати у 20,5 млрд грн на компенсацію видатків Енергоатому з оплати послуги забезпечення електроенергії для побутових споживачів (послуга ПСО). Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Борги за послугу ПСО в Енергоатому накопичилися у 2022 році через незбалансованість ПСО, окупацію та відключення Запорізької АЕС, пояснюють у компанії.

В Енергоатомі вказують, що компанія продовжує виконувати покладені на неї поточні зобов'язання по ПСО.

Станом на 21 вересня Енергоатом сплатив ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

Також компанія погасила частину заборгованості (2,1 млрд грн), що накопичилася у попередніх періодах.

"Компанія і надалі планує повною мірою виконувати поточні зобов'язання щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів", - заявляють в Енергоатомі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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