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Енергоатом просить із бюджету 20 млрд грн на погашення боргів
10:06 22.09.2023 |
НАЕК "Енергоатом" звернувся до Кабінету міністрів з проханням передбачити у проєкті Закону про держбюджет-2024 витрати у 20,5 млрд грн на компенсацію видатків Енергоатому з оплати послуги забезпечення електроенергії для побутових споживачів (послуга ПСО). Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Борги за послугу ПСО в Енергоатому накопичилися у 2022 році через незбалансованість ПСО, окупацію та відключення Запорізької АЕС, пояснюють у компанії.
В Енергоатомі вказують, що компанія продовжує виконувати покладені на неї поточні зобов'язання по ПСО.
Станом на 21 вересня Енергоатом сплатив ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.
Також компанія погасила частину заборгованості (2,1 млрд грн), що накопичилася у попередніх періодах.
"Компанія і надалі планує повною мірою виконувати поточні зобов'язання щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів", - заявляють в Енергоатомі.
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