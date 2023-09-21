Фінансові новини
- |
- 21.09.23
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Приватбанк запустив онлайн-перевірку заставного майна
12:51 21.09.2023 |
Державний Приватбанк запустив онлайн-моніторинг заставного майна у застосунку "Приват24".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Клієнтам ПриватБанку, які придбали автівку у кредит або лізинг, відтепер не треба витрачати зайвий час на перевірку застави", - зазначили у фінустановію
За словами члена правління банку з питань ризиків Лариси Чернишової, Приватбанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному додатку без фізичного огляду майна представником банку.
"Приватбанк попри війну не зупиняє кредитування українців та впроваджує сучасні цифрові сервіси, щоб спростити надання та обслуговування позик нашим клієнтам, багато з яких змушені змінити місце проживання чи перебувають за кордоном", - відзначила Чернишова.
Новий сервіс розроблявся командою банку з урахуванням клієнтського досвіду. Він дозволяє позичальникам пройти моніторинг у бідь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час.
Для того, щоб успішно пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Приватбанк запустив онлайн-перевірку заставного майна
|«Укрзалізниця» переводить усі групові замовлення квитків у онлайн
|Нафтогаз оголосив про вихід з дефолту
|Уряд намагається вивести продаж майна «Укрзалізниці» з «Prozorro.Продажі», – Мовчан
|УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі
|Укрзалізниця планує оновити рухомий комерційний та пасажирський парк
Бізнес
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні