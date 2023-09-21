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АНАЛІТИКА

Приватбанк запустив онлайн-перевірку заставного майна

Приватбанк запустив онлайн-перевірку заставного майна

 

Державний Приватбанк запустив онлайн-моніторинг заставного майна у застосунку "Приват24".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Клієнтам ПриватБанку, які придбали автівку у кредит або лізинг, відтепер не треба витрачати зайвий час на перевірку застави", - зазначили у фінустановію

За словами члена правління банку з питань ризиків Лариси Чернишової, Приватбанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному додатку без фізичного огляду майна представником банку.

"Приватбанк попри війну не зупиняє кредитування українців та впроваджує сучасні цифрові сервіси, щоб спростити надання та обслуговування позик нашим клієнтам, багато з яких змушені змінити місце проживання чи перебувають за кордоном", - відзначила Чернишова.

Новий сервіс розроблявся командою банку з урахуванням клієнтського досвіду. Він дозволяє позичальникам пройти моніторинг у бідь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час.

Для того, щоб успішно пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.
За матеріалами: Економічна правда
 

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