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«Укрзалізниця» переводить усі групові замовлення квитків у онлайн
23:49 20.09.2023 |
"Укрзалізниця" переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси.
"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги. Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", - сказано в повідомленні компанії.
Замовлення групових перевезень уже доступне за посиланням.
Зазначається, що задля звикання до переходу в онлайн касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.
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