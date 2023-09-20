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Нафтогаз оголосив про вихід з дефолту
23:08 20.09.2023 |
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов оголосив про вихід компанії з дефолту.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук.
"Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації", - зазначив Чернишов.
"Таким чином, сьогодні Нафтогаз вийшов з дефолту", - наголосив він.
Нагадуємо:
Наприкінці липня 2022 року НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов в технічний дефолт.
Перед тим тримачі євробондів "Нафтогазу" відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).
НАК стверджував, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями.
Але, аби провести ці виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду.
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