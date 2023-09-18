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АНАЛІТИКА

Уряд намагається вивести продаж майна «Укрзалізниці» з «Prozorro.Продажі», – Мовчан

 

У Кабінеті Міністрів здійснюється спроба вивести "Укрзалізницю" з-під дії закону, який зобов'язує державні компанії продавати своє майно через платформу "Prozorro.Продажі". У зв'язку з цим заблоковане прийняття урядом постанови про порядок продажу майна держкомпаній.

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан на своїй сторінці у Facebook. Він відзначив, що з колегами в Комітеті економічного розвитку ВРУ вважає це неприпустимим.

"Антикорупційна законодавча рамка України чітко визначає, що усі державні продажі мають відбуватися через систему "Прозорро.Продажі", що мінімізує людський вплив та усуває можливість корупційних схем. Закон не передбачає винятків для жодного учасника, оскільки це може відкрити двері перед корупційними ризиками. До того ж це створює невигідні умови для конкурентної сфери реалізації державного брухту", - наголосив він.

За словами Мовчана, виключення для "Укрзалізниці" повʼязане з намірами вивести з платформи "Prozorro.Продажі" саме операції з металобрухтом.

"Наразі торгівля металобрухтом УЗ через електронні аукціони є відкритою та конкурентною. Так, більше 41% лотів виграють брухтозаготівельні компанії, серед яких - провідні експортери металобрухту. Менше 60% - внутрішні споживачі - металургійні компанії. Відкриті та конкурентні аукціони в "Прозорро.Продажі" дозволяють уникнути сумнівів у цінах та умовах угоди, надаючи усім рівні можливості для участі. Дискримінація покупців брухту-резидентів - негативно позначиться на принципах прозорості", - заявив нардеп.

Наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про реалізацію державного майна акціонерних товариств, які перебувають у державній або частковій державній власності. 28 березня 2023 року цей закон набрав чинності.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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