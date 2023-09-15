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АНАЛІТИКА

УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі

 

"Укрзалізниця" оголосила онлайн-аукціони на Prozorro.Продажі з оренди площ на 21 вокзалі.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Фудкорт, кав'ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці... Ми впевнені, що перетворення назріло і воно має бути прозорим", - кажуть в компанії.

На Prozorro.Продажі вже виставили 53 об'єкти оренди на 21 вокзалі та станції по всій країні, зокрема, у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі, Одесі.

Онлайн-аукціони відбудуться 22 вересня в системі Prozorro.Продажі.

 

На першому етапі це переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. У Києві в оренду пропонуються зони під 5 банкоматів та під кавʼярню, пояснили в компанії.

Переможці електронних торгів матимуть право на укладення договору оренди терміном на 2 роки і 360 днів з правом пролонгації.

"Крок за кроком публікуватимуться нові лоти, щоб цільове зонування вокзалів наповнити партнерами-орендарями із якісними сервісами для наших пасажирів. Слідкуйте за анонсами - ми будемо про це регулярно оголошувати та запрошувати потенційних партнерів на зустрічі - оглядини об'єктів", - резюмували в УЗ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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