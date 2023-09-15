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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця планує оновити рухомий комерційний та пасажирський парк

09:12 15.09.2023 |

Новини компаній

 

АТ «Укрзалізниця» веде активні переговори щодо оновлення локомотивного парку із виробниками Чехії, США та Франції, а також планує оновити близько 60 пасажирських вагонів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ «Міжнародні можливості Укрзалізниці» повідомила директор міжнародних представництв УЗ Олександра Василенко.

«В умовах збільшення попиту на залізничні перевезення і у зв'язку з певними обмеженнями нашої транспортної системи, нам необхідно забезпечити максимально швидкий та маневровий парк локомотивів. І для цього ми розглядаємо різні варіанти. На сьогодні ми розглядаємо питання постачання локомотивів і співпрацю з Чехією, США і Францією. Це ті пропозиції, які на сьогодні лежать на столі і перебувають в активному переговорному процесі», - сказала Василенко.

Вона підкреслила, що рішення щодо оновлення локомотивного парку компанія буде ухвалювати разом із профільним міністерством, і воно буде прийняте з урахуванням конкурентних пропозицій, в тому числі цінових.

Також Василенко розповіла про плани оновлення пасажирського вагонного парку, зокрема, потягів «Інтерсіті».

«З цього питання ми, ясна річ, дуже активно співпрацюємо з представниками Південної Кореї, оскільки вже маємо в експлуатації певні зразки. Й отримали досить привабливу пропозицію. Але знову підкреслю, що це питання переговорного процесу і максимальної прозорості та конкурентоспроможності пропозицій. Тому сказати, що це (замовлення на нові пасажирські вагони. - ред.) буде тільки в Кореї, я не можу. Наприклад, якщо говорити про швидкісне сполучення, також ми розглядаємо і пропозиції японської сторони», - зазначила представниця УЗ.

За її словами, загалом Укрзалізниця планує оновити склад на «приблизно 10 пасажирських потягів по 6 вагонів».

Окремо Василенко наголосила, що в питаннях оновлення і комерційного рухомого складу (вагонів, хоперів, зерновозів), і пасажирського, Укрзалізниця співпрацює з українськими підприємствами.

«У кожному потенційному контракті завжди є питання локалізації виробництва. Там, де це можливо, ми намагаємося це зробити», - додала представниця УЗ.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" на потужностях ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" планує налагодити ремонт спальних вагонів, а в перспективі - і їх виготовлення.
 

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