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Нафтогаз викупив у приватних видобувників 700 мільйонів кубів газу
10:26 14.09.2023 |
НАК "Нафтогаз України" викупив у приватних газовидобувних компаній понад 700 млн кубометрів газу на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це заявив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
"Напередодні опалювального сезону НАК закупив на біржі понад 700 млн куб. газу на суму понад 9,2 млрд грн. Це дозволило приватним видобувникам утримати ліквідність та поступово нарощувати власні обсяги видобутку блакитного палива", - сказав Чернишов.
Він також зазначив, що успішна робота нових газових свердловин дозволила збільшити середньодобовий видобуток газу на 8% - до 36,6 млн кубометрів. Чернишов розраховує, що це разом із тим газом, який приватні видобувники зберігають у сховищах, дозволить найближчим часом перевиконати поставлений урядом показник накопичення "блакитного палива" для проходження опалювального сезону
Як повідомлялося, іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах газу понад 1,8 млрд кубометрів "блакитного палива".
До початку опалювального сезону Україна має закачати у сховища 14,7 млрд кубометрів газу.
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