ПриватБанк, Universalna та USAID запустили програму для страхування майбутнього врожаю та зниження кредитних ризиків аграріїв

ПриватБанк, страхова компанія Universalna і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про запуск програми підтримки мікро-, малого та середнього агробізнесу з бюджетом близько 572 млн грн для страхування майбутнього врожаю і зниження кредитних ризиків, повідомила пресслужба USAID.

Згідно з пресрелізом, українські фермери та сільгосппідприємства зможуть отримати пільгові банківські кредити від ПриватБанку під гарантії страхування майбутнього врожаю від страхової компанії Universalna. USAID надасть грантове фінансування для оплати страхування врожаю.

"Новий механізм фінансування забезпечить аграріїв обіговими коштами, яких їм не вистачає для продовження та розширення діяльності в умовах війни. Ми також очікуємо, що це сприятиме збільшенню кількості інновацій у фінансових послугах та інструментах для ММСП. Ми вважаємо, що цей пілотний проєкт має великий потенціал для масштабування за рахунок страхування майбутнього врожаю", - зазначив керівник проєкту USAID "Реформування фінансового сектору" Роберт Бонд.

Очікується, що ця програма дасть змогу дофінансувати близько 220 клієнтів із числа малих сільгоспвиробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн.

Член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, слова якого наведено в повідомленні, наголосив, що агросектор є критично важливим для України в період воєнного стану, тому банк від початку війни збільшив обсяги фінансування аграріїв майже у чотири рази, продовжує активно кредитувати сільгоспвиробників, насамперед малі підприємства, і підтримує програми пільгового фінансування галузі.

При цьому фінустанова вдосконалює таймінги кредитних процедур та умови отримання позики. За словами Заіграєва, майже всі кредитні пропозиції ПриватБанку можна отримати з компенсаціями відсотків від держави або інших програм.

Зі свого боку заступник голови правління СК Universalna Андрій Дубей зазначив, що страхування врожаю стає дедалі поширенішою умовою серед банківських установ для кредитування фермерів.

"Сьогодні в рамках програми USAID планується декілька страхових продуктів: на період перезимівлі до вегетації, від весняної вегетації до збору врожаю і комплексний продукт, який включатиме ці два періоди", - уточнив він.