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АНАЛІТИКА

Енергоатом влітку перевиконав план виробництва електроенергії на 19%

 

За червень-серпень 2023 року українські атомні електростанції виробили на понад 1,5 млрд кВт⋅год більше електроенергії або на 19%, ніж передбачалося за прогнозом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Атомні електростанції за три місяці 2023 року (червень, липень, серпень) виробили на 19% електроенергії більше від прогнозних показників. Фактично АЕС щомісяця зміцнювали об'єднану енергосистему України у середньому на 500 млн кВт⋅год. Загалом у літній період 2023 року ДП «НАЕК «Енергоатом» виробило 9,7 млрд кВт-год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дозволило повною мірою забезпечити потреби споживачів на період невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями.

Всього з початку 2023 року прогноз виробництва електроенергії на АЕС перевиконаний на 4,2 млрд кВт-год.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse працюватимуть над впровадженням в Україні технології малих модульних реакторів.
 

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