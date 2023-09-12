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АНАЛІТИКА

Мережа магазинів Eldorado.ua опинилась на межі банкрутства

13:55 12.09.2023 |

Новини компаній

 

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса") оголосила про скликання загальних зборів кредиторів на 22 вересня. Про це повідомляється на сайті Верховного Суду.

Компанія збирається на ньому запропонувати кредиторам розглянути та схвалити план санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

Мережа магазинів Eldorado.ua опинилась на межі банкрутства

 

У пресрелізі Eldorado.ua, опублікованому на сайті Асоціації ритейлерів України, повідомляється, що досудова санація може дозволити компанії розрахуватись із заборгованістю та зберегти бізнес.

"Обираючи досудову санацію, Eldorado.ua обирає найскладніший, але водночас найвідповідальніший шлях виконання власних зобовʼязань перед партнерами та контрагентами. Адже розв'язання питання щодо погашення заборгованості в будь-який інший спосіб зводиться лише до процедури банкрутства, яка несе непередбачувані ризики для усіх сторін процесу і зводить до мінімуму можливість отримання незабезпеченими кредиторами справедливого відшкодування", - йдеться в повідомленні.

План досудової санації підготувала юридична фірма Ario Law.

Eldorado.ua вказує, що її бізнес суттєво постраждав внаслідок російської агресії.

Знищені товарні запаси на центральному складі та частині магазинів, певна частина точок продажу досі знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Загалом постраждало близько 20 об'єктів мережі, частина була законсервована, адже знаходиться в зоні проведення активних бойових дій або поруч. З метою відшкодування отриманих збитків Eldorado.ua подає позов до Росії. Сума позову перевищить 1 млрд грн.

У серпні 2023 року один з партнерів Eldorado.ua - ТОВ "Делонгі Україна" - ініціював банкрутство ТОВ "Дієса".

Підготовче засідання у цій справі має відбутися 3 жовтня 2023 року.

Станом на середину серпня 2023 року мережа Eldorado.ua складалась з 70 магазинів у 49 містах.

У грудні 2022 року повідомлялося, що компанії Віктора Поліщука, які управляють київським хмарочосом "Гулівер", мережею електроніки та побутової техніки "Ельдорадо" й кількома великими складами, після початку повномасштабної війни перестали обслуговувати кредити перед держбанками.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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