Епіцентр встановить зарядні станції для електрокарів на всіх своїх паркінгах – фото

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" починає розвиток власної мережі хабів зарядних станцій для електрокарів, йдеться у пресрелізі компанії.

Перші хаби вже розпочали роботу на парковках ТЦ у Львові та Рівному.

Хаби розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. Щоб скористатися зарядними хабами, достатньо відсканувати QR-код, встановити мобільний застосунок та підв'язати банківську карту для оплати.

Епіцентр планує обладнати хаби підзарядки електромобілів по всій торговельній мережі. Протягом найближчих місяців ритейлер відкриє загалом 10 нових хабів на території паркінгів ТЦ "Епіцентр" в Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Також мережу Е1 планується запустити в торговельних об'єктах, які зараз знаходяться на стадії будівництва чи оновлення. Зокрема, на вулицях Братиславській та Бальзака в столиці, а також в Бучі та Чабанах Київської області. Станціями підзарядки буде обладнано також IQ-офіс компанії в місті Городок, що на Хмельниччині.

У хабах Е1 можна буде підзарядити будь-який електрокар. Вони будуть оснащені станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO, а також розетку для повільної зарядки АС на 22 кВт. Додатково встановлюватимуться станції повільної зарядки АС загальної потужності 36 кВт.





