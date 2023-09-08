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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у колишній банк зятя Тимошенко

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Укрбудінвестбанк" строком на один місяць - до 7 жовтня включно.

Як повідомляє пресслужба Фонду, уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації призначено Ірину Штогріну.

Напередодні Національний банк України відніс АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

Підставою стало невиконання банком вимог НБУ після віднесення його до категорії проблемних за відмову зупинити проведення певних видів операцій.

Кожен вкладник "Укрбудінвестбанку" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 1 вересня 2023 року оцінили в НБУ у 606 млн грн.

До червня 2020 року співвласником "Укрбудінвестбанку" був зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку того ж року він продав свою частку.

Наразі власниками банку на його сайті вказана бізнес-партнерка Чечоткіна Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц та Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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