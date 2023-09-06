В ОП назвали варіант компенсації акціонерам «Укрнафти»

Власники «Укрнафти» можуть отримати грошову компенсацію згідно з оцінкою підприємства, яку було проведено на момент його передачі Міноборони.

Так прокоментував долю «Укрнафти» після завершення війни заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю Forbes.

«Держава буде діяти винятково у межах законодавства. Є різні варіанти подальших дій: один із них - компенсація з урахуванням оцінки компанії...», - зазначив Шурма.

На запитання, чи оцінюватимуть за результатами роботи нинішнього керівника «Укрнафти» Сергія Корецького, Шурма відповів, що оцінку було проведено на момент «приватизації».

«Наскільки я знаю, оцінку було здійснено на момент вилучення. За результатами роботи у попередні роки. Тому що за Корецького прибуток «Укрнафти» за пів 2023 року - 13 млрд грн», - заявив Шурма.

«У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави», - додав він.

Раніше повідомлялось, що сумарний фінансовий результат «Укрнафти» за останні 10 років - з 2012-го по 2022 роки - склав 6,83 млрд грн збитку, а його максимальний прибуток було зафіксовано 2018 року на рівні 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.

ПАТ «Укрнафта» за січень-червень 2023 року перерахувало 12,32 млрд грн податків у бюджети всіх рівнів. При цьому за другий квартал 2023 року до бюджету було перераховано 2,077 млрд грн податку на прибуток, за перший квартал цей показник склав 1,187 млрд грн.