Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОП назвали варіант компенсації акціонерам «Укрнафти»

 

Власники «Укрнафти» можуть отримати грошову компенсацію згідно з оцінкою підприємства, яку було проведено на момент його передачі Міноборони.

Так прокоментував долю «Укрнафти» після завершення війни заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю Forbes.

«Держава буде діяти винятково у межах законодавства. Є різні варіанти подальших дій: один із них - компенсація з урахуванням оцінки компанії...», - зазначив Шурма.

На запитання, чи оцінюватимуть за результатами роботи нинішнього керівника «Укрнафти» Сергія Корецького, Шурма відповів, що оцінку було проведено на момент «приватизації».

«Наскільки я знаю, оцінку було здійснено на момент вилучення. За результатами роботи у попередні роки. Тому що за Корецького прибуток «Укрнафти» за пів 2023 року - 13 млрд грн», - заявив Шурма.

«У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави», - додав він.

Раніше повідомлялось, що сумарний фінансовий результат «Укрнафти» за останні 10 років - з 2012-го по 2022 роки - склав 6,83 млрд грн збитку, а його максимальний прибуток було зафіксовано 2018 року на рівні 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.

ПАТ «Укрнафта» за січень-червень 2023 року перерахувало 12,32 млрд грн податків у бюджети всіх рівнів. При цьому за другий квартал 2023 року до бюджету було перераховано 2,077 млрд грн податку на прибуток, за перший квартал цей показник склав 1,187 млрд грн.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2038  0,08 0,22 37,9385  0,04 0,11
EUR 40,0669  0,13 0,33 41,0681  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес