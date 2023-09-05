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«Укрзалізниця» обмежила перевезення всіх вантажів у напрямку порту «Ізмаїл»
11:51 05.09.2023 |
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запровадило конвенційні обмеження щодо одержувачів на станції "Ізмаїл", повідомляють на сайті компанії.
Згідно з повідомленням, тимчасові обмеження на перевезення почали діяти з 3 вересня і поширюватимуться на всі вантажі.
До 7 вересня конвенція діятиме щодо таких одержувачів: ТОВ "Соф Марін", ДП "ІЗМ МТП" (для ТОВ "Славутич-Руда-Україна", ТОВ "Соф Марін", ТОВ "Юнікорнс").
Водночас, для ТОВ "Трансюкрейн", ТОВ "Фаворит Ізмаїл Буд", ТОВ "Фаворит-Буд-Ізмаїл", ДП "ІЗМ МТП", для ТОВ "ЕТК" введено тимчасове обмеження без зазначення дати скасування.
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