«Укрзалізниця» обмежила перевезення всіх вантажів у напрямку порту «Ізмаїл»

Нині надто рано робити прогнози. Насамперед треба буде подивитися на кадрові зміни в Міноборони: чи захоче і чи зуміє Умєров позбутися тих, за ким тягнеться скандальний шлейф, включаючи й заступників міністра, яких пов'язують із Єрмаком.