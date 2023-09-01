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Уряд спрямував 100 мільйонів євро на модернізацію інфраструктури «Укрзалізниці»
17:06 01.09.2023 |
Кабінет Міністрів на засіданні 1 вересня спрямував залишки коштів спецфонду державного бюджету у розмірі 100 мільйонів євро на нову бюджетну програму модернізації залізничної інфраструктури.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кошти надійшли від Європейського інвестиційного банку торік у межах інвестиційного проєкту "Проєкт модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")" та спрямовуються на поворотній основі на нову бюджетну програму.
Фінансування буде використано для проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва, інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, a також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень.
На рахунок Укрзалізниці буде зараховано 100 млн євро за офіційним курсом гривні до євро, що діє на день зарахування коштів.
Також уряд також затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, ремонту обʼєктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури та на придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень.
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