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Укрзалізниця запустила сервіс онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
15:31 01.09.2023 |
Укрзалізниця запустила сервіс онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Сервіс призначений для осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на колісних кріслах та осіб, що їх супроводжують.
Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за три дні до дати запланованої поїздки. Протягом 24 годин оператори УЗ візьмуть заявку в роботу та зв'яжуться із замовником послуги.
Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.
У парку Укрзалізниці є 50 вагонів із підйомниками чи пандусами, з яких 37 - вагони нового покоління, збудовані протягом останнього року.
Всі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема є універсальний туалет та купе, облаштоване для потреб людей з інвалідністю.
У нових вагонах у такому купе є спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопка для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.
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