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Перший президент європейської мережі ENTSO-E очолив наглядову раду Укренерго
14:45 31.08.2023 |
Наглядову раду Укренерго очолив Даніель Доббені, який до призначення обіймав посаду незалежного члена наглядової ради компанії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Склад наглядової ради Укренерго затверджено у 2021 році. Окрім Доббені, до нього входять незалежні члени Педер Остермарк Андреасен, Роман Піонковські та троє представників держави - Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.
Даніель Доббені має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У 2008 році він став першим президентом Європейської мережі операторів систем передавання електроенергії (ENTSO-E).
Був президентом операторів систем передавання Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом і президентом асоціації GO15.
З 2003 до 2012 року обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передавання.
Протягом своєї кар'єри Доббені брав активну участь у роботі комітетів Дослідницького інституту електроенергетики, Американського товариства інженерів-механіків, UCTE та Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської комісії.
Здобув ступінь магістра промислової інженерії у Брюсселі та навчався менеджменту у бізнес-школі у Влеріку у Бельгії та CEDEP у Франції.
"Правління Укренерго вітає обрання Даніеля Доббені головою наглядової ради компанії. Його професійний досвід буде дуже корисним для стратегічного розвитку компанії", - прокоментував призначення голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
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