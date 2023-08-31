Перший президент європейської мережі ENTSO-E очолив наглядову раду Укренерго

Наглядову раду Укренерго очолив Даніель Доббені, який до призначення обіймав посаду незалежного члена наглядової ради компанії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Склад наглядової ради Укренерго затверджено у 2021 році. Окрім Доббені, до нього входять незалежні члени Педер Остермарк Андреасен, Роман Піонковські та троє представників держави - Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

Даніель Доббені має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У 2008 році він став першим президентом Європейської мережі операторів систем передавання електроенергії (ENTSO-E).

Був президентом операторів систем передавання Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом і президентом асоціації GO15.

З 2003 до 2012 року обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передавання.

Протягом своєї кар'єри Доббені брав активну участь у роботі комітетів Дослідницького інституту електроенергетики, Американського товариства інженерів-механіків, UCTE та Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської комісії.

Здобув ступінь магістра промислової інженерії у Брюсселі та навчався менеджменту у бізнес-школі у Влеріку у Бельгії та CEDEP у Франції.

"Правління Укренерго вітає обрання Даніеля Доббені головою наглядової ради компанії. Його професійний досвід буде дуже корисним для стратегічного розвитку компанії", - прокоментував призначення голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.