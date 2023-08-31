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USAID допоможе ОГТСУ з впровадженням корпоративної реформи
13:10 31.08.2023 |
Оператор газотранспортної системи України та проєкт USAID/UKaid "Реформування Державних Підприємств в Україні" (SOERA) підписали меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
ОГТСУ отримує підтримку від американського агентства для покращення корпоративного управління в ОГТСУ, відповідно до цільової моделі, узгодженої урядом України та міжнародними зацікавленими сторонами, включаючи Секретаріат Енергетичного Співтовариства.
Так, UKaid SOERA залучив консультантів із корпоративного управління для надання допомоги ОГТСУ в розробці документів внутрішнього управління, процедур і політик та для підтримки процесу відбору до наглядової ради ОГТСУ.
Відповідний Меморандум, в якому передбачена ця допомога, підписали генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа та керівник програми SOERA Джонатан Саймон.
Заначається, що радники SOERA підтримуватимуть реформу корпоративного управління в ОГТСУ, допомагатимуть в робзробці критеріїв для відбору членів наглядової ради та вищого виконавчого керівництва, а згодом - сприятимуть адаптації обраних членів наглядової ради.
"Для нас важливо, щоб корпоративна реформа була запущена правильно з самого початку, відповідно до європейського законодавства та кращих міжнародних практик. Адже від цього залежить керованість компанії, швидкість реакції та реагування на будь-яку кризу, її стратегічне бачення", - зазначив гендиректор Дмитро Липпа.
Він висловив впевненість, що за підтримки USAID/UKaid буде підготовлено ґрунт для нового формату якісної роботи ОГТСУ та забезпечено підвищення ефективності та прозорості компанії.
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