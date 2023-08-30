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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця під'єднає Wi-Fi у 16 поїздах. На це витратять 79 млн грн

 

Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця"" 21 серпня за результатами тендеру уклала договір із фірмою Віннком Україна про розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організацію бездротового доступу до ресурсів мережі інтернет за 78,89 млн грн, повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Відповідно до умов договору, підрядник виконає проєктні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у потягах класу "Інтерсіті". Йдеться про десять поїздів Hyundai HRCS2, два поїзди Skoda EJ675, два поїзди ЕКр-1 "Тарпан" і два поїзди МПЛТ.

Доступ до зовнішньої мережі інтернет забезпечуватиметься за допомогою Starlink, LTE та Wi-Fi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через Wi-Fi.

Із загальної суми угоди на обладнання припадає 65,03 млн грн, а на послуги - 13,15 млн грн. Завершити роботи потрібно до квітня 2024 року. Гарантійний строк на обладнання становить три роки після монтажу та налагодження.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі у 96 млн грн склала 18%. Конкурентами фірми-переможця на тендері були фірми Грін Нетворкс, Смарт Інновейшн та Білінтех Україна.

Столичним системним інтегратором Віннком Україна володіє Ігор Поліщук, а керує Володимир Дубей. Загалом із 2016 року фірма отримала підрядів на 471 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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