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АНАЛІТИКА

ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти

 

ПриватБанк в межах встановлених НБУ лімітів відкрив продаж валюти у Приват24.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

"З 29 серпня 2023 року клієнти ПриватБанку можуть купувати валюту онлайн через Приват24 для зарахування на валютні картки чи рахунки з урахуванням вимог регулятора та встановлених лімітів на проведення таких операцій у сумі до 50 тис. грн на календарний місяць", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Щоб купити валюту у Приват24, треба зайти у меню "Перекази на картки", вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти, та картку в доларах США чи Євро, на яку буде зарахована валюта. Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в Приват24 за кілька секунд.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку. Також збільшився зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
 

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