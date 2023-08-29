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АНАЛІТИКА

Україна і Польща підписали нову угоду про розвиток залізничного сполучення

 

АТ "Укрзалізниця" і польський оператор "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (PKP S.A.) 28 серпня 2023 року підписали нову змістовну угоду про розвиток залізничного сполучення.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

"Українська і польська залізниці домовились про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між країнами задля збільшення експортно-імпортного потенціалу. Це перша з 1994 року угода такого рівня між залізницями двох країн", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він зауважив, що зроблено важливий крок до зміцнення партнерства й розвитку залізничних перевезень між Україною і Польщею. Разом будемо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажиро- й вантажообіг між країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для залізниць та національних економік України і Польщі.

Відповідно до положень угоди PKP S.A. опрацює заходи для укладення окремих угод з АТ "Укрзалізниця" у сфері управління залізничною інфраструктурою, вантажних і пасажирських залізничних перевезень. Також з метою розробки проєктів окремих угод сторони утворять спільні робочі групи.

Одним із принципів угоди є забезпечення сторонами безпечних та безперебійних перевезень пасажирів та вантажів.

Крім того, сторони домовилися, що перевантаження вантажів у вагони іншої ширини колії або перестановка вагонів на візки іншої ширини колії здійснюється не лише приймаючим перевізником на прикордонній станції, що знаходиться на території його держави, але й, за умови погодження, такі операції можуть здійснюватися перевізником, який здає вантаж, на прикордонній станції, що знаходиться на його території.

Обслуговування ж поїздів локомотивною тягою між прикордонними станціями для вантажного сполучення в обох напрямках буде здійснюватися локомотивами й локомотивними бригадами АТ "Укрзалізниця" та компанії PKP S.A. з дотриманням паритету 50/50.

Як повідомлялося, на минулому тижні Верховна Рада України прийняла рішення, яке спростить контрольні процедури при вантажних залізничних перевезеннях між Україною та Республікою Молдова, що дозволить скоротити час вантажних поїздів у русі.
Ключові теги: Польща
 

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