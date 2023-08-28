Двоє незалежних членів Наглядової ради «Центренерго» звільнилися за власним бажанням одразу після призначення

Незалежні члени Наглядової Ради ПАТ "Центренерго" Євген Горкунов і Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням через чотири дні після призначення, передає Енергореформа.

Як зазначається у повідомленні ПАТ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28 серпня, їхні повноваження припинено з 27 серпня.

Всього на посаді вони перебували 17 днів - з 10 серпня, а заяви про звільнення написали 14 серпня, в день призначеня нового керівника товариства.

Вказується, що на їхнє місце ніхто не обраний.

Як повідомляла Енергореформа, новий склад наглядової ради "Центренерго" був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ від 7 серпня 2023 року.

"Незалежними членами обрані Євген Горкунов, Володимир Величко, Андрій Ткаченко, а також представники від держави - Андрій Гота та Віктор Бусько", - повідомив ФДМ.

При цьому вказувалося, що цей склад наглядової ради є перехідним - до відбору "нових незалежних кандидатів із використанням кращих практик корпуправління".

14 серпня Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства, призначивши Андрія Чуркіна в.о. генерального директора замість Віктора Спички, який очолював компанію менше трьох місяців.