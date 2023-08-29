Потужності «Інтерпайпа» завантажені на 60-70% порівняно із довоєнним періодом, – гендиректор

Станом на сьогодні потужності підприємств, що входять до української промислової компанії "Інтерпайп", завантажені в середньому на 60-70% порівняно із довоєнним періодом. Компанія розраховує зберегти цей рівень до кінця 2023 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний директор "Інтерпайпа" Андрій Коротков.

"Завантаження потужностей різне в різних дивізіонах. Ситуація в трубному та в залізничному дивізіонах відрізняється, крім того є відмінності по кварталах. Але якщо вивести середній показник, то потужності компанії завантажені десь на 60-70% порівняно із довоєнним періодом", - зазначив він, додавши, що розраховує зберегти "завантаження потужностей до кінця цього року десь на такому ж рівні, як зараз".

Коротков також додав, що у першому півріччі 2023 року "Інтерпайп" виконав всі виробничі плани.

"Усі три дивізіони показали зростання: сталеплавильний - майже на 20%, трубний - на 5% та залізничний - на 17%. Природньо, що результат є кращим, аніж у першому півріччі минулого року, оскільки із початком війни наші підприємства знаходилися у простої та відновили роботу лише у травні 2022 року", - сказав він.

За його словами, саме з цим пов'язано збільшення відрахування податків "Інтерпайпом" до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів на 74%. "Ми набагато більше виробили та реалізували продукції і, відповідно, набагато більше сплатили податків. Компанія прозоро працює та сплачує податки, все просто", - підкреслив гендиректор.

Відповідаючи на питання впливу від підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, Коротков повідомив, що ця катастрофа стала серйозною трагедією для Нікополя.

"Місто майже місяць було без центрального водопостачання. Але для нас ситуація була трохи легшою, оскільки ми маємо свою окрему забірну водонапірну станцію. Проте перебої із забезпеченням водою все одно були, рівень води в тих місцях, де організовано водозабір, коливався. Ми були вимушені модернізувати, переробити обладнання та сам процес забору води з річки. Тож проблеми були серйозні. Наразі процес стабільний, забезпечення водою організовано як у місті, так і на заводі", - констатував голова "Інтерпайпу".



