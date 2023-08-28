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Облгази Фірташа перейдуть в управління держави до кінця року, - «Нафтогаз»
08:56 28.08.2023 |
Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника НАКу Олексія Чернишова в інтервʼю "Економічній правді".
За його словами, наразі "Нафтогаз" уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.
"Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року", - запевнив Олексій Чернишов.
Він також додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу "Нафтогаз" вимагає інвестицій для своєї роботи.
Раніше "Нафтогаз" скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.
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