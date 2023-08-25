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АНАЛІТИКА

«Центренерго» вирішило почати імпорт вугілля за два місяці до початку опалювального сезону

 

ПАТ «Центренерго» планує імпортувати вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.

Про це генеральний директор державної компанії Андрій Чуркін розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Повністю на своєму вугіллі нам цю зиму не пройти. І найближчим часом "Центренерго" планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання, гадаю, що протягом місяця буде результат. Нам треба вийти на обсяг не менше 80 тис. тонн вугілля на місяць", - сказав голова "Центренерго".

За словами Чуркіна, це був би достатній резерв, але при цьому компанія готується також працювати на газі та мазуті.

"На Трипільській ТЕС, наприклад, є можливість працювати на мазуті. Його ми вже завезли, і я вже попросив технічну дирекцію станції зробити пробний запуск цього виду палива", - сказав Чуркін.

Він уточнив, що "найближче і доступне для нас - вугілля з Польщі", а мазут підприємство купує у ПАТ "Укрнафта".

Як повідомлялося, за пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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