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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
13:36 25.08.2023 |
Група Метінвест Ріната Ахметова налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь, та використовуються для введення ворога в оману.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Метінвест вже передав безплатно ЗСУ понад 250 таких макетів.
"Ці макети вводять агресора в оману й змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни.
Конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки.
"Для досягнення такої точності інженерний персонал Групи Метінвест дослідив усі фізичні параметри реального військового устаткування за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання", - зазначили в компанії.
Також, Метінвест закликав український бізнес наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ.
"Головне завдання цих інженерних споруд - рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об'єкт з металу та фанери - це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
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