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АНАЛІТИКА

Крюківський вагонобудівний завод виграв тендер на поставку поїздів для київського метро на 79 мільйонів євро

 


Тендерний комітет КП "Київський метрополітен" 25 серпня присудив перемогу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" у тендері на поставку поїздів метро на 79,2 млн євро.

Як повідомили "БізнесЦензору" в компанії, пропозиція вітчизняного вагонобудівника була погоджена з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У контракт, окрім поїздів, також входять запчастини, витратні матеріали, устаткування та інструменти для обслуговування, ремонту і супутніх послуг.

Наразі, згідно із протоколом, очікується робота з укладання контракту та інші процедури, а також власне виготовлення та передача замовнику готової продукції.

У тендері також брала участь компанія Skoda. Утім, пропозиція КВБЗ була на 37 % дешевшою.

Зазначається, що КВБЗ пропонує столиці метропоїзди з асинхронним тяговим приводом з 3 моторними та 2 причіпними немоторними вагонами, візки вітчизняного виробництва з центральним пневмопідвішуванням та дисковими гальмами.

Довжина поїзда становить 97 метрів, його конструкційна швидкість - 90 км/год, призначений термін служби - 50 років, загальна місткість (з урахуванням пасажирів, які стоять) - 1650 людей.

У вагонах передбачені два інклюзивних, спеціально обладнаних місця для пасажирів колісному кріслі. Також передбачається вільний рух пасажирів із вагона до вагона - через герметичні переходи (поїзд-"труба").

КВБЗ, найбільше українське підприємство вагонобудування, виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні потяги локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

Компанія завершила 2022 рік із чистим прибутком у розмірі 37,25 млн грн, тоді як у 2021 році чистий збиток становив майже 230 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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