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Більшість компаній зі страхування життя в I півріччі 2023 збільшили обсяги чистих премій - НБУ
14:23 23.08.2023 |
Позитивну динаміку бізнесу за чистими преміями в січні-червні 2023 року показали вісім страхових компаній України, що спеціалізуються на страхуванні життя, з 12, які працюють на ринку.
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України, лідерами за зібраними преміями у звітний період були страхові компанії "МетЛайф", СК "ТАС" і "ПЗУ Україна Страхування життя", за виплатами - перші дві з зазначених, а також "Граве Україна Страхування життя".
Показники роботи компаній зі страхування життя в січні-червні 2023 р.
|№
|Назва
|Чисті премії грн
|Порівняння з I півріччям-2022
|Підписані премії, млн грн
|Виплати, млн грн
|Зобов'язання, млн грн
|Фінрезультат до оподаткув., млн грн
|Фінрезультат чистий, млн грн
|1
|"МетЛайф"
|1071
|+16,2
|1091
|238,2
|5892
|260,6
|203,9
|2
|СК "ТАС"
|255,8
|+4,3%
|259
|121,6
|4119
|27,2
|20,6
|3
|ПЗУ Україна Страхування життя
|184,9
|-9,4%
|184,9
|22,6
|1586
|112,5
|92
|4
|Уніка Життя
|169,7
|-22,5%
|172
|31,247
|1165
|77,5
|75,5
|5
|Граве Україна Страхування життя
|155,8
|-5,9%
|190
|92,6
|4819
|26,6
|20,6
|6
|Аркс Лайф
|151,5
|+11%
|152,2
|31,8
|113,6
|46,547
|33,963
|7
|АСКА Життя
|77,4
|-49%
|77,4
|3,217
|129,9
|(-1,9)
|(-3,95)
|8
|Форте Лайф
|49,03
|+17,6%
|49,03
|6,822
|268,2
|3,538
|2,597
|9
|Грінвуд Лайф Іншуренс
|29,238
|+33,7%
|29,296
|4,013
|63,978
|(-3,871)
|(-4,036)
|10
|Княжа Лайф ВІГ
|29,042
|+6,8%
|29,3
|19,6
|648,4
|9,109
|7,444
|11
|КД Життя
|25,3
|+2%
|25,3
|3,33
|390,1
|2,832
|2,298
|12
|ІНГО Життя
|0,292
|-16,6%
|0,292
|0,997
|41,8
|1,594
|1,165
Дані: НБУ
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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