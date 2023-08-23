Більшість компаній зі страхування життя в I півріччі 2023 збільшили обсяги чистих премій - НБУ

Позитивну динаміку бізнесу за чистими преміями в січні-червні 2023 року показали вісім страхових компаній України, що спеціалізуються на страхуванні життя, з 12, які працюють на ринку.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України, лідерами за зібраними преміями у звітний період були страхові компанії "МетЛайф", СК "ТАС" і "ПЗУ Україна Страхування життя", за виплатами - перші дві з зазначених, а також "Граве Україна Страхування життя".



Показники роботи компаній зі страхування життя в січні-червні 2023 р.

№ Назва Чисті премії грн Порівняння з I півріччям-2022 Підписані премії, млн грн Виплати, млн грн Зобов'язання, млн грн Фінрезультат до оподаткув., млн грн Фінрезультат чистий, млн грн 1 "МетЛайф" 1071 +16,2 1091 238,2 5892 260,6 203,9 2 СК "ТАС" 255,8 +4,3% 259 121,6 4119 27,2 20,6 3 ПЗУ Україна Страхування життя 184,9 -9,4% 184,9 22,6 1586 112,5 92 4 Уніка Життя 169,7 -22,5% 172 31,247 1165 77,5 75,5 5 Граве Україна Страхування життя 155,8 -5,9% 190 92,6 4819 26,6 20,6 6 Аркс Лайф 151,5 +11% 152,2 31,8 113,6 46,547 33,963 7 АСКА Життя 77,4 -49% 77,4 3,217 129,9 (-1,9) (-3,95) 8 Форте Лайф 49,03 +17,6% 49,03 6,822 268,2 3,538 2,597 9 Грінвуд Лайф Іншуренс 29,238 +33,7% 29,296 4,013 63,978 (-3,871) (-4,036) 10 Княжа Лайф ВІГ 29,042 +6,8% 29,3 19,6 648,4 9,109 7,444 11 КД Життя 25,3 +2% 25,3 3,33 390,1 2,832 2,298 12 ІНГО Життя 0,292 -16,6% 0,292 0,997 41,8 1,594 1,165

Дані: НБУ