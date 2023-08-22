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АНАЛІТИКА

АРМА хоче передати Одеський НПЗ в управління державі

 

Національне агентство звернулося до Кабінету міністрів з пропозицією визначити управителя для Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ), йдеться у повідомленні прес-служби агентства.

Таке рішення, як зазначається, прийнято з огляду «на виявлення ризиків надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства».

Відтак управителя має визначити Кабмін з-поміж державних компаній, спроможних втілити найбільш оптимальну стратегію розвитку заводу.

Агентство ретельно проаналізувало всю наявну інформацію про актив і напередодні звернення до уряду провело консультації з Одеською ОВА, Фондом держмайна й профільними компаніями нафтопереробної галузі.

«Стратегічними активами має управляти держава! Адже лише держава має ресурс для їх збереження. Одеський НПЗ свого часу був одним із найпотужніших підприємств у галузі, однак через постійну зміну власників, багаторічний простій і ворожі обстріли під час війни перетворився на доволі складний об'єкт управління й інвестицій. Тому в тісній координації з іншими відомствами докладаємо всіх можливих зусиль для відродження заводу у вигідний для держави спосіб», - пояснила голова АРМА Олена Дума.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над Одеським припортовим заводом, становить понад 2 млрд грн.

У НАБУ уточнили, що вдалося затримати лише в.о. директора ОПЗ і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи - ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора ОПЗ, в.о. керівника АТ «ОГХК», двом власникам ТОВ і одній фізичній особі - про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.
За матеріалами: EnKorr
 

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