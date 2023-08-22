Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтогаз передасть ВМС два буксирних судна
12:36 21.08.2023 |
Компанія "Укртранснафта", що є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-морських сил ЗСУ два буксири-швартувальники. Відповідне рішення ухвалило правління НАК "Нафтогаз України", інформує пресслужба компанії.
До початку повномасштабного вторгнення маневрові буксири "Львів" та "Укртранснафта" задіювали під час швартування танкерів із нафтою на Морському нафтовому терміналі "Південний".
За даними Нафтогазу, обидва судна не постраждали після початку повномасштабного вторгнення РФ, перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням.
Їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника «Фінод»
|Нафтогаз передасть ВМС два буксирних судна
|«Нова пошта» безплатно доставляє посилки військовим — до 1000 кг на тиждень
|НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за І пол.-2023
|UPG почала реалізацію дизпального з Кувейту
|Кабмін передав «Укрнафті» три арештовані компанії російської «Татнєфті»
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск