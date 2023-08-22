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АНАЛІТИКА

Нафтогаз передасть ВМС два буксирних судна

12:36 21.08.2023 |

Новини компаній

 

Компанія "Укртранснафта", що є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-морських сил ЗСУ два буксири-швартувальники. Відповідне рішення ухвалило правління НАК "Нафтогаз України", інформує пресслужба компанії.

До початку повномасштабного вторгнення маневрові буксири "Львів" та "Укртранснафта" задіювали під час швартування танкерів із нафтою на Морському нафтовому терміналі "Південний".

За даними Нафтогазу, обидва судна не постраждали після початку повномасштабного вторгнення РФ, перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням.

Їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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