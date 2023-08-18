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«Нова пошта» безплатно доставляє посилки військовим — до 1000 кг на тиждень
23:24 18.08.2023 |
Компанія «Нова пошта» повідомила про власну програму, яка стане в пригоді волонтерам та родичам чи друзям захисників України. Зазначається, що «Нова пошта» доставляє посилки для військових безплатно, тобто власним коштом.
Цією програмою може скористатися кожен охочий. Для цього потрібно виконати наступні дії:
* заповнити форму за посиланням;
* вказати, для якого підрозділу здійснюється доставлення;
* отримати промокод.
Заявка на отримання промокода розглядається протягом 2 робочих днів. Один відправник може отримати необмежену кількість промокодів. Однак існує обмеження на вагу ─ загальний об'єм відправлень на тиждень за промокодами для одного відправника не повинен перевищувати 1000 кг.
Зазначається, що програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час «Нова пошта» доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги «Нової пошти» вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.
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