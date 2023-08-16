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Кабмін передав «Укрнафті» три арештовані компанії російської «Татнєфті»
13:25 16.08.2023 |
Кабінет міністрів передав ПАТ «Укрнафта» три арештовані російські компанії, які належали російській «татнєфті». Про це повідомляється у документі, який має у своєму розпорядженні enkorr.
Йдеться про товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» і «Татнєфть-АЗС-Україна», які володіють автозаправними станціями й іншим нерухомим і рухомим майном.
Ці компанії, які мали російських власників, у квітні минулого року було арештовано у рамках кримінального провадження, а в липні того ж року - судовим рішенням передано в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще у листопаді 2020 року, а в управління АРМА його було передано у березні 2023 року.
Загалом, окрім рухомого й нерухомого майна (земельні ділянки тощо) ідеться про понад сотню автозаправних станцій, до десятка нафтобаз, а також ГНС, ГАЗС і АГЗП.
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