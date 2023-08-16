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АНАЛІТИКА

П'ята компанія в Україні отримала пільги на митниці

 

"Волинська меблева компанія - Україна" (ВМК-Україна) набула статусу авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення при митному оформленні. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

ВМК-Україна стала п'ятою компанією зі статусом АЕО. У 2021 році митні преференції отримала Джей Ті Інтернешнл Україна, у червні 2023-го - Епіцентр К, у серпні - Нова Пошта та Стальканат.

ВМК-Україна зареєстрована в Луцьку, виготовляє та експортує корпусні меблі. На ринку працює понад 20 років. Має 500 працівників, п'ять логістичних центрів, понад 100 магазинів, 113 000 кв. м виробничих та складських площ. Засновниками вказано Гербор-Холдинг та ЕЕП Холдинг польських бенефіціарів.

У Держмитниці пояснюють, що АЕО - це особливий статус, що підтверджує високий рівень довіри до компанії та надає суттєві спрощення митних формальностей.

Компанії отримують такі вигоди:

- спрощене декларування

- економія часу та коштів за рахунок: швидшого процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо); не заїзд на термінал

- зниження ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо)

- право самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

З моменту запуску програми Держмитниця розглянула 17 заяв на набуття статусу АЕО. Десяти компаніям відмовили.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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