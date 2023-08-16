Ощадбанк розпочав оформлення карток єВідновлення

Ощадбанк розпочав оформлення цифрової картки єВідновлення для виплат на відбудову житла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки єВідновлення для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Картку можна відкрити в Мобільному Ощаді", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що для того, аби відкрити картку та отримати допомогу, слід зробити наступне: повідомити про пошкоджене майно у застосунку чи на порталі Дія, якщо раніше цього не зробили, у застосунку Мобільний Ощад обрати розділ «Замовити картку», серед переліку доступних карток обрати єВідновлення та підтвердити замовлення. Потім слід подати заявку на отримання виплати у застосунку Дія: Послуги - єВідновлення - Подати заяву про виплату, дозволити огляд майна для встановлення суми виплати комісією місцевої влади, дочекатися в Дії сповіщення про рішення комісії та отримати допомогу на картку єВідновлення.

Згідно з умовами програми єВідновлення кошти надаватимуться на відновлення квартир, будинків або інших житлових приміщень, власниками яких є громадяни України. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення. Сума грошової допомоги залежить від складності пошкоджень і визначається комісією місцеовї ради, яка проводить обстеження пошкодженого майна та фіксує руйнування. Житло має підлягати відновленню і знаходитись на деокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Максимальна сума компенсації становить 200 тисяч гривень. Гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається до бюджету.

Як повідомлялося, із 1 серпня 2023 року, коли було запущено механізм компенсації за знищене житло, у межах програми єВідновлення вже подано понад 1400 заяв. Загальна площа зруйнованого житла, щодо якого подано заяви, становить майже 100 тис. кв. метрів. Майже 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.