НБУ підтвердив відповідність структури власності вимогам прозорості половині страхових компаній України

Національний банк України (НБУ) 14 серпня підтвердив відповідність структури власності вимогам щодо прозорості страховим компаніям "Прем'єр Альянс" (Полтава), "Сатіс" і "Ніко Страхування" (обидві Київ), повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, станом на 14 серпня 2023 року відповідність структури власності вимогам прозорості підтверджено 57 страховим компаніям. Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали 102 страховики non-life (у червні - 103) і 12 life-страховиків.

До цього регулятор підтвердив структуру власності ПрАТ "СК "Рідна", ТДВ "СО "Оберіг", ПрАТ "МетЛайф", ПрАТ "УПСК", ПрАТ "СК "Форміка", ПрАТ "СК "Соверен", ПрАТ "ТАСТ-Гарантія", ПрАТ "СК "Інтер-Поліс", ПрАТ "СК "Юнівес", ПрАТ "СК "ІнтерЕкспрес", ТДВ "СК "Експо Страхування", ТДВ "СК "Кворум", ПрАТ "Страхова компанія "КД-Життя", ПрАТ "СК "Гарантії України", ПрАТ "СК "Велтлінер" і ПрАТ "СК "Інтер-Плюс", ПрАТ "Страхова компанія "ІНГО", ПрАТ "Страхова компанія "ІНГО Україна Життя" і ПрАТ "УАСК "АСКА-Життя", ПрАТ "Страхова компанія "ВУСО" (усі - Київ), а також ПрАТ СК "Велес" (Одеса), ПрАТ СК "Саламандра" (Дніпро), ТДВ СК "Інтех" (Харків), ПрАТ АСК "Дністер", ТДВ "Гарант І Я" (обидві - Львів).

Ще раніше регулятор аналогічні рішення ухвалив щодо ПрАТ "Українська страхова група", ПрАТ "СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", ПрАТ "СК "Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп", ПрАТ "Граве Україна Страхування життя", ПрАТ "СК "Граве Україна", ПрАТ "Українська охоронно-страхова компанія", ПрАТ "СК "Арсенал", ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", ПрАТ "Страхове товариство "Гарантія" і ПрАТ "СК "Бусин", ПрАТ "СК "ВіДі Страхування", ПрАТ "СК "Сузір'я", ПрАТ "Європейське туристичне страхування", ПрАТ "Форте Лайф", ПрАТ "СК "Євроінс Україна" (усі - Київ) і ПрАТ "СК "Місто" (Вінниця).

До цього відповідність структури власності підтвердили ПрАТ "СК "Універсальна", ТОВ "СК "АРКС ЛАЙФ", ПрАТ "СК "АРКС", ПрАТ "СК "Колоннейд Україна", ПрАТ "СК "Уніка", ПрАТ "СК "Уніка Життя", ПрАТ "СК "ТАС", ПрАТ "Страхова група "ТАС", ПрАТ "СК "ПЗУ Україна страхування життя", ПрАТ "СК "ПЗУ Україна", ТДВ "Альянс Україна", ПрАТ "СК "Кардіф" (усі - Київ).

НБУ зазначав, що інформація про страховиків, щодо яких буде підтверджено відповідність структури власності вимогам щодо прозорості, доповнюватиметься під час ухвалення ним відповідних рішень.