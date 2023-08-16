Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія атакувала шведський завод в Україні: троє загиблих
16:38 15.08.2023 |
Внаслідок ракетної атаки РФ по Україні під ранок 15 серпня загинуло троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників SKF у Луцьку.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, повідомляє Reuters.
За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк "постраждав завод" SKF.
"Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули", - додав Б'єрнстам.
Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.
Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.
У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.
Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України - ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|ОККО встановила каси самообслуговування на 20-ти АЗК
|НБУ підтвердив відповідність структури власності вимогам прозорості половині страхових компаній України
|Росія атакувала шведський завод в Україні: троє загиблих
|Найприбутковішими банками у червні-2023 стали Приват, Ощад, Сенс, ПУМБ та УкрСиб
|Наглядова рада державного Центренерго призначила Андрія Чуркіна генеральним директором компанії
|До «Нафтогазу» приєднали чергові облгази Фірташа
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем