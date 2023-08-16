Росія атакувала шведський завод в Україні: троє загиблих

Внаслідок ракетної атаки РФ по Україні під ранок 15 серпня загинуло троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників SKF у Луцьку.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, повідомляє Reuters.

За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк "постраждав завод" SKF.

"Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули", - додав Б'єрнстам.

Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.

У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України - ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".