Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія атакувала шведський завод в Україні: троє загиблих

 

Внаслідок ракетної атаки РФ по Україні під ранок 15 серпня загинуло троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників SKF у Луцьку.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, повідомляє Reuters.

За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк "постраждав завод" SKF.

"Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули", - додав Б'єрнстам.

Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.

У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України - ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.

Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9658
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9777  0,02 0,06 37,6242  0,01 0,03
EUR 40,5947  0,01 0,03 41,4878  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес