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АНАЛІТИКА

Найприбутковішими банками у червні-2023 стали Приват, Ощад, Сенс, ПУМБ та УкрСиб

 

Державний ПриватБанк у червні 2023 року знову очолив список найприбутковіших банків із показником 4 млрд 607,1 млн грн чистого прибутку, проте цього разу пропорційний з ним прибуток показав і державний Ощадбанк, що йде другим за активами, із показником 4 млрд 269, млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у червні також Сенс Банк, націоналізований наприкінці липня, - 745,5 млн грн, ПУМБ - 690,2 млн грн та Укрсиббанк - 671,6 млн грн.

Другу п'ятірку сформували Сітібанк - 485,3 млн грн, Укрексімбанк - 439,7 млн грн, Укргазбанк - 411,1 млн грн, Креді Агріколь Банк - 393,6 млн грн та ОТП Банк - 285,4 млн грн.

Прибуток понад 200 млн грн отримали ще три банки: Універсал банк (mono ) - 256,7 млн грн, ІНГ Банк Україна - 229,3 млн грн та Кредобанк - 219,0 млн грн.

Серед цих зазначених 13 банків найбільші резерви у травні розформували ПУМБ - 1 млрд 209,2 млн грн, Приват - 402,9 млн грн, Сенс - 303,6 млн грн та Ощадбанк - 222,4 млн грн.

Успіх Ощаду у червні пов'язаний з різким покращенням торговельного результату: за півріччя 2023 року він становив 236,9 млн грн, тоді як за підсумками місяця збиток за цією статтею досягав 3,3 млрд грн.

Перелік із 17 збиткових банків у червні (у травні таких було дев'ять) очолив Райффайзен Банк - 142,9 млн грн, який доформував 1 млрд 142,3 млн грн резервів. За ним слідують "Глобус" - 55,7 млн грн, Скай Банк - 46,9 млн грн та Правекс Банк - 36,6 млн грн.

Загалом у червні 2023 року чистий прибуток банків виріс до 14,06 млрд грн з 9,59 млрд грн у травні та 9,94 млрд грн у квітні. Без урахування Привату та Ощаду чистий прибуток банків у червні 5,18 млрд грн проти 4,83 млрд грн у травні.

Якщо у травні приріст загальних активів усіх банків сповільнився до 2,23 млрд грн з 61,53 млрд грн у квітні, то в червні він знову прискорився - 65,57 млрд грн через зростання у Привату на 19,51 млрд грн, Ощаду - на 11,09 млрд грн, Укрсиббу - на 5,99 млрд грн, ПУМБу - на 5,7 млрд грн, Укрексіму - на 5,07 млрд грн, "Південного" - на 4,58 млрд грн, Креді Агріколь Банку - на 4,17 млрд грн та Райфу - на 3,23 млрд грн.

Проте лідерами щодо відносного збільшення активів у червні стали СЕБ корпоративний банк - на 1,28 млрд грн, до 6,64 млрд грн та Укрбудінвестбанк - на 0,5 млрд грн, до 2,47 млрд грн/

Найзначніше відносне зниження активів у червні продемонстрували банк "Альянс" - на 1,41 млрд грн, до 12,42 млрд грн, Дойче Банк ДБУ - на 0,77 млрд грн, до 5,11 млрд грн та Банк 3/4 - на 0,21 млрд. грн., до 1,52 млрд. грн.

Загалом за підсумками першого півріччя 2023 року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 29,75 млрд грн, або 44,0% від усього чистого прибутку банківської системи країни за цей період.

Результати червня дозволили Ощаду посісти друге місце - 6,84 млрд грн, тоді як Райф опустився на п'яте - 3,12 млрд грн, пропустивши вперед також ПУМБ - 3,68 млрд грн та Укрсиб - 3,56 млрд грн.

У другій п'ятірці йдуть ОТП Банк - 2,85 млрд грн, Сіті - 2,76 млрд грн, Укргаз - 2,60 млрд грн, Сенс - 2,14 млрд грн та Укрексім - 1,98 млрд грн.

Основні показники банків України у січні-червні-2023, тис. грн (відсортовані за активами):

   На 1 липня 2023р Зміна за червень
№ з/пБанкЗагалом резервівЗагальні активи, загаломОВДПчистий прибуток (збиток)Загалом резервівЗагальні активи, загаломОВДПЧистий прибуток (збиток)
1 АТ КБ "ПриватБанк" -188 910 454 761 943 462 229 369 131 29 749 257 402 854 19 509 978 -3 037 647 4 269 910
2 АТ "Ощадбанк" -25 388 134 324 741 438 95 416 380 6 838 249 222 405 11 088 809 235 179 4 607 071
3 АТ "Укрексімбанк" -20 351 115 279 111 516 59 173 140 1 975 922 84 631 5 065 949 1 486 955 439 711
4 АТ "Райффайзен Банк" -13 636 701 187 426 794 23 879 863 3 118 667 -1 142 315 3 226 519 297 689 -142 916
5 АБ "УКРГАЗБАНК" -14098575 167 972 294 29 475 637 2 596 067 56 488 -3 313 284 1 195 955 411 137
6 АТ "УКРСІББАНК" -4 554 568 138 147 497 14 025 815 3 565 398 194 153 5 986 845 -12 133 671 551
7 АТ "ПУМБ" -11 946 382 137 657 339 15 338 260 3 676 535 1 209 228 5 700 887 -195 725 690 162
8 АТ "ОТП БАНК" -9 620 329 102 593 139 6 213 040 2 854 464 -197 913 -734 286 456 191 285 411
9 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -8 995 155 101 700 907 14 827 117 1 564 709 -31 709 1 460 501 130 523 256 729
10 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -8 454 698 100 915 637 3798831 994 260 -107 166 4 170 800 0 393 618
11 АТ "Сенс-БАНК" -19 220 670 96 615 247 6 458 439 2 143 651 303 570 -22 320 43 324 745 452
12 АТ "СІТІБАНК" -708 936 60 965 254 2 888 039 2 757 843 84 318 -517 829 0 485 272
13 Акціонерний банк "Південний" -4 214 857 59 638 331 2 212 634 534 725 -128 234 4 579 542 -67 236 -17 685
14 АТ "КРЕДОБАНК" -2 790 230 48 450 639 5 931 093 914 796 54 083 1 596 583 0 219 042
15 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -3 772 217 39 095 662 250 000 491 735 -17092 -109610 250 000 107 310
16 АТ "ТАСКОМБАНК" -2 784 239 36 472 869 1 686 198 180 365 478 135 409 543 -576 481 15 239
17 АТ "А - БАНК" -4 705 223 25 327 807 1 077 741 205 863 -55 997 633 062 -308 017 25 593
18 ПАТ "БАНК ВОСХОД" -1 242 327 23 190 042 1 507 312 249 446 -29 690 396 136 139 450 56 064
19 АТ "ІНГ Банк Україна" -580 924 23 003 767 900 330 774 152 141 504 1 766 061 0 229 261
20 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -1 919 556 20 524 489 3 503 264 311 895 8 886 -529 827 206 355 124 218
21 ПАТ "МТБ БАНК" -899 164 15 196 017 2 126 980 36 127 -44 327 1 292 590 -108609 3 982
22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -692 979 14 688 815 4 359 181 43 785 -4 045 -367 444 258 281 13 834
23 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -1 144 053 12 418 742 4 816 834 100 823 -20 488 -1 405 949 568 702 51 741
24 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -313 272 11 572 657 0 -28 503 -9079 527 880 0 -36 617
25 АТ "Ідея Банк" -5 331 799 10 057 194 146 274 371 084 354 300 -183 543 0 115 547
26 АТ "МІБ" -771 505 10 043 745 2 268 387 3 843 -17 383 587 000 94 097 674
27 АТ "КБ "ГЛОБУС" -594 351 8 529 774 2 985 586 33 630 -66 395 709 716 24 800 -55 706
28 АТ "КІБ" -282 979 8 400 156 1041079 77 694 26 984 405 126 -5 000 41 028
29 АТ АКБ "Львів" -214 322 8 071 824 325 335 63 719 -16 201 -176 451 0 4 747
30 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -339 504 7 364 835 71 569 69 877 -3 125 208 315 0 15 043
31 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -12 365 6 639 109 469 614 155 028 963 1 277 375 230 000 23 547
32 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -467 798 5 703 013 261 101 265 957 2 106 794 306 0 10 862
33 АТ "АП БАНК" -96 390 5 535 199 221 746 32 856 -883 513 700 30 000 4 738
34 АТ "Дойче Банк ДБУ" -753 5 113 514 0 136 211 909 -770 333 0 14 275
35 АТ "АБ "РАДАБАНК" -586 865 4 914 829 575 091 20 881 -13 282 118 210 -37 452 3692
36 АТ "АКБ "КОНКОРД" -304 238 4 668 802 250 000 99 958 -2 031 -164 510 0 6 713
37 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" -359 750 4 584 401 752 126 38 108 63 525 521 383 -45 251 11 776
38 АТ "Полтава-банк" -171 516 4 326 916 621 556 116 668 -7 163 33 047 30 366 13 217
39 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -367 608 3 827 680 0 110 773 15 255 10 064 0 -802
40 АТ "КРИСТАЛБАНК" -129 881 3 430 430 488 482 30 313 286 -53 469 -40 000 1 826
41 АТ "БАНК "ГРАНТ" -234 554 2 957 674 306 552 64 438 -1 913 107 807 9 213 13 079
42 АТ "ЮНЕКС БАНК" -59 424 2 943 998 520 907 -3 197 -1 825 335 091 38 937 534
43 АТ "РВС БАНК" -52 962 2 679 024 779 787 11 457 3 428 122 914 -1 939 -3 497
44 АТ "СКАЙ БАНК" -167 932 2 532 377 1 376 382 28 782 -58097 150 410 -110 816 -46 946
45 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" -78 841 2 465 302 73 859 19 070 1 611 499 699 0 2 127
46 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -43 297 2 198 744 45 000 15 323 917 196 069 0 4 353
47 АТ "АСВІО БАНК" -108677 2 132 082 0 15 583 -2 077 246 950 0 1 802
48 АТ "АЛЬТБАНК" -36 496 1 567 008 189 449 26 678 1 561 82 760 0 3 951
49 АТ "МетаБанк" -122 739 1 524 645 505 156 866 -3 154 -4 789 2000 99
50 АТ "БАНК 3/4" -62 199 1 517 148 1 010 364 11 891 -61 -211 243 -92 778 753
51 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -139 754 1 364 392 40 000 1 670 -3 134 39 452 0 57
52 АТ "БАНК АВАНГАРД" -156 573 1 363 272 381 687 141 118 -2 600 -138 220 4006 157
53 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" -63 401 1 297 717 0 74 429 4030 14 408 0 10 880
54 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -32 768 1 277 426 367 327 1 188 939 -128 536 -25 232 -1 654
55 АТ "МОТОР-БАНК" -50 777 1 219 477 66 404 -43 705 5 641 -71 398 0 506
56 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -59 044 920 729 602 379 2 710 -789 -34 200 0 -10029
57 Полікомбанк -73 724 863 107 0 482 -11 494 -9 954 0 -8 320
58 АТ "ЄПБ" -158 110 836 669 0 8 902 -239 30 169 0 463
59 АТ "ОКСІ БАНК" -18 372 783 895 163 284 -10 498 -726 44 131 18 284 -3 644
60 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -35 641 435 792 0 26 681 -12 355 55 640 0 -12 436
61 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -11 103 355 417 18 439 3720 43 -14 855 0 -639
62 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -77 454 338 885 0 -3 631 -4 690 295 0 -4 809
63 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -783 314 920 60 566 -3 379 82 14 142 -64 530 -556
64 АТ "БТА БАНК" -2 221 271 606 40 408 -18 593 -716 -1 531 20 001 -3 902
65 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" -6 985 210 510 0 -966 -7 100 0 -86

Дані: НБУ
За матеріалами: РБК-Україна
 

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