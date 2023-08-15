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Найприбутковішими банками у червні-2023 стали Приват, Ощад, Сенс, ПУМБ та УкрСиб
14:21 15.08.2023 |
Державний ПриватБанк у червні 2023 року знову очолив список найприбутковіших банків із показником 4 млрд 607,1 млн грн чистого прибутку, проте цього разу пропорційний з ним прибуток показав і державний Ощадбанк, що йде другим за активами, із показником 4 млрд 269, млн грн.
Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у червні також Сенс Банк, націоналізований наприкінці липня, - 745,5 млн грн, ПУМБ - 690,2 млн грн та Укрсиббанк - 671,6 млн грн.
Другу п'ятірку сформували Сітібанк - 485,3 млн грн, Укрексімбанк - 439,7 млн грн, Укргазбанк - 411,1 млн грн, Креді Агріколь Банк - 393,6 млн грн та ОТП Банк - 285,4 млн грн.
Прибуток понад 200 млн грн отримали ще три банки: Універсал банк (mono ) - 256,7 млн грн, ІНГ Банк Україна - 229,3 млн грн та Кредобанк - 219,0 млн грн.
Серед цих зазначених 13 банків найбільші резерви у травні розформували ПУМБ - 1 млрд 209,2 млн грн, Приват - 402,9 млн грн, Сенс - 303,6 млн грн та Ощадбанк - 222,4 млн грн.
Успіх Ощаду у червні пов'язаний з різким покращенням торговельного результату: за півріччя 2023 року він становив 236,9 млн грн, тоді як за підсумками місяця збиток за цією статтею досягав 3,3 млрд грн.
Перелік із 17 збиткових банків у червні (у травні таких було дев'ять) очолив Райффайзен Банк - 142,9 млн грн, який доформував 1 млрд 142,3 млн грн резервів. За ним слідують "Глобус" - 55,7 млн грн, Скай Банк - 46,9 млн грн та Правекс Банк - 36,6 млн грн.
Загалом у червні 2023 року чистий прибуток банків виріс до 14,06 млрд грн з 9,59 млрд грн у травні та 9,94 млрд грн у квітні. Без урахування Привату та Ощаду чистий прибуток банків у червні 5,18 млрд грн проти 4,83 млрд грн у травні.
Якщо у травні приріст загальних активів усіх банків сповільнився до 2,23 млрд грн з 61,53 млрд грн у квітні, то в червні він знову прискорився - 65,57 млрд грн через зростання у Привату на 19,51 млрд грн, Ощаду - на 11,09 млрд грн, Укрсиббу - на 5,99 млрд грн, ПУМБу - на 5,7 млрд грн, Укрексіму - на 5,07 млрд грн, "Південного" - на 4,58 млрд грн, Креді Агріколь Банку - на 4,17 млрд грн та Райфу - на 3,23 млрд грн.
Проте лідерами щодо відносного збільшення активів у червні стали СЕБ корпоративний банк - на 1,28 млрд грн, до 6,64 млрд грн та Укрбудінвестбанк - на 0,5 млрд грн, до 2,47 млрд грн/
Найзначніше відносне зниження активів у червні продемонстрували банк "Альянс" - на 1,41 млрд грн, до 12,42 млрд грн, Дойче Банк ДБУ - на 0,77 млрд грн, до 5,11 млрд грн та Банк 3/4 - на 0,21 млрд. грн., до 1,52 млрд. грн.
Загалом за підсумками першого півріччя 2023 року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 29,75 млрд грн, або 44,0% від усього чистого прибутку банківської системи країни за цей період.
Результати червня дозволили Ощаду посісти друге місце - 6,84 млрд грн, тоді як Райф опустився на п'яте - 3,12 млрд грн, пропустивши вперед також ПУМБ - 3,68 млрд грн та Укрсиб - 3,56 млрд грн.
У другій п'ятірці йдуть ОТП Банк - 2,85 млрд грн, Сіті - 2,76 млрд грн, Укргаз - 2,60 млрд грн, Сенс - 2,14 млрд грн та Укрексім - 1,98 млрд грн.
Основні показники банків України у січні-червні-2023, тис. грн (відсортовані за активами):
|На 1 липня 2023р
|Зміна за червень
|№ з/п
|Банк
|Загалом резервів
|Загальні активи, загалом
|ОВДП
|чистий прибуток (збиток)
|Загалом резервів
|Загальні активи, загалом
|ОВДП
|Чистий прибуток (збиток)
|1
|АТ КБ "ПриватБанк"
|-188 910 454
|761 943 462
|229 369 131
|29 749 257
|402 854
|19 509 978
|-3 037 647
|4 269 910
|2
|АТ "Ощадбанк"
|-25 388 134
|324 741 438
|95 416 380
|6 838 249
|222 405
|11 088 809
|235 179
|4 607 071
|3
|АТ "Укрексімбанк"
|-20 351 115
|279 111 516
|59 173 140
|1 975 922
|84 631
|5 065 949
|1 486 955
|439 711
|4
|АТ "Райффайзен Банк"
|-13 636 701
|187 426 794
|23 879 863
|3 118 667
|-1 142 315
|3 226 519
|297 689
|-142 916
|5
|АБ "УКРГАЗБАНК"
|-14098575
|167 972 294
|29 475 637
|2 596 067
|56 488
|-3 313 284
|1 195 955
|411 137
|6
|АТ "УКРСІББАНК"
|-4 554 568
|138 147 497
|14 025 815
|3 565 398
|194 153
|5 986 845
|-12 133
|671 551
|7
|АТ "ПУМБ"
|-11 946 382
|137 657 339
|15 338 260
|3 676 535
|1 209 228
|5 700 887
|-195 725
|690 162
|8
|АТ "ОТП БАНК"
|-9 620 329
|102 593 139
|6 213 040
|2 854 464
|-197 913
|-734 286
|456 191
|285 411
|9
|АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
|-8 995 155
|101 700 907
|14 827 117
|1 564 709
|-31 709
|1 460 501
|130 523
|256 729
|10
|АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
|-8 454 698
|100 915 637
|3798831
|994 260
|-107 166
|4 170 800
|0
|393 618
|11
|АТ "Сенс-БАНК"
|-19 220 670
|96 615 247
|6 458 439
|2 143 651
|303 570
|-22 320
|43 324
|745 452
|12
|АТ "СІТІБАНК"
|-708 936
|60 965 254
|2 888 039
|2 757 843
|84 318
|-517 829
|0
|485 272
|13
|Акціонерний банк "Південний"
|-4 214 857
|59 638 331
|2 212 634
|534 725
|-128 234
|4 579 542
|-67 236
|-17 685
|14
|АТ "КРЕДОБАНК"
|-2 790 230
|48 450 639
|5 931 093
|914 796
|54 083
|1 596 583
|0
|219 042
|15
|АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
|-3 772 217
|39 095 662
|250 000
|491 735
|-17092
|-109610
|250 000
|107 310
|16
|АТ "ТАСКОМБАНК"
|-2 784 239
|36 472 869
|1 686 198
|180 365
|478 135
|409 543
|-576 481
|15 239
|17
|АТ "А - БАНК"
|-4 705 223
|25 327 807
|1 077 741
|205 863
|-55 997
|633 062
|-308 017
|25 593
|18
|ПАТ "БАНК ВОСХОД"
|-1 242 327
|23 190 042
|1 507 312
|249 446
|-29 690
|396 136
|139 450
|56 064
|19
|АТ "ІНГ Банк Україна"
|-580 924
|23 003 767
|900 330
|774 152
|141 504
|1 766 061
|0
|229 261
|20
|АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
|-1 919 556
|20 524 489
|3 503 264
|311 895
|8 886
|-529 827
|206 355
|124 218
|21
|ПАТ "МТБ БАНК"
|-899 164
|15 196 017
|2 126 980
|36 127
|-44 327
|1 292 590
|-108609
|3 982
|22
|ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
|-692 979
|14 688 815
|4 359 181
|43 785
|-4 045
|-367 444
|258 281
|13 834
|23
|АТ "БАНК АЛЬЯНС"
|-1 144 053
|12 418 742
|4 816 834
|100 823
|-20 488
|-1 405 949
|568 702
|51 741
|24
|АТ "ПРАВЕКС БАНК"
|-313 272
|11 572 657
|0
|-28 503
|-9079
|527 880
|0
|-36 617
|25
|АТ "Ідея Банк"
|-5 331 799
|10 057 194
|146 274
|371 084
|354 300
|-183 543
|0
|115 547
|26
|АТ "МІБ"
|-771 505
|10 043 745
|2 268 387
|3 843
|-17 383
|587 000
|94 097
|674
|27
|АТ "КБ "ГЛОБУС"
|-594 351
|8 529 774
|2 985 586
|33 630
|-66 395
|709 716
|24 800
|-55 706
|28
|АТ "КІБ"
|-282 979
|8 400 156
|1041079
|77 694
|26 984
|405 126
|-5 000
|41 028
|29
|АТ АКБ "Львів"
|-214 322
|8 071 824
|325 335
|63 719
|-16 201
|-176 451
|0
|4 747
|30
|АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
|-339 504
|7 364 835
|71 569
|69 877
|-3 125
|208 315
|0
|15 043
|31
|АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
|-12 365
|6 639 109
|469 614
|155 028
|963
|1 277 375
|230 000
|23 547
|32
|АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
|-467 798
|5 703 013
|261 101
|265 957
|2 106
|794 306
|0
|10 862
|33
|АТ "АП БАНК"
|-96 390
|5 535 199
|221 746
|32 856
|-883
|513 700
|30 000
|4 738
|34
|АТ "Дойче Банк ДБУ"
|-753
|5 113 514
|0
|136 211
|909
|-770 333
|0
|14 275
|35
|АТ "АБ "РАДАБАНК"
|-586 865
|4 914 829
|575 091
|20 881
|-13 282
|118 210
|-37 452
|3692
|36
|АТ "АКБ "КОНКОРД"
|-304 238
|4 668 802
|250 000
|99 958
|-2 031
|-164 510
|0
|6 713
|37
|АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
|-359 750
|4 584 401
|752 126
|38 108
|63 525
|521 383
|-45 251
|11 776
|38
|АТ "Полтава-банк"
|-171 516
|4 326 916
|621 556
|116 668
|-7 163
|33 047
|30 366
|13 217
|39
|АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
|-367 608
|3 827 680
|0
|110 773
|15 255
|10 064
|0
|-802
|40
|АТ "КРИСТАЛБАНК"
|-129 881
|3 430 430
|488 482
|30 313
|286
|-53 469
|-40 000
|1 826
|41
|АТ "БАНК "ГРАНТ"
|-234 554
|2 957 674
|306 552
|64 438
|-1 913
|107 807
|9 213
|13 079
|42
|АТ "ЮНЕКС БАНК"
|-59 424
|2 943 998
|520 907
|-3 197
|-1 825
|335 091
|38 937
|534
|43
|АТ "РВС БАНК"
|-52 962
|2 679 024
|779 787
|11 457
|3 428
|122 914
|-1 939
|-3 497
|44
|АТ "СКАЙ БАНК"
|-167 932
|2 532 377
|1 376 382
|28 782
|-58097
|150 410
|-110 816
|-46 946
|45
|АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
|-78 841
|2 465 302
|73 859
|19 070
|1 611
|499 699
|0
|2 127
|46
|АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|-43 297
|2 198 744
|45 000
|15 323
|917
|196 069
|0
|4 353
|47
|АТ "АСВІО БАНК"
|-108677
|2 132 082
|0
|15 583
|-2 077
|246 950
|0
|1 802
|48
|АТ "АЛЬТБАНК"
|-36 496
|1 567 008
|189 449
|26 678
|1 561
|82 760
|0
|3 951
|49
|АТ "МетаБанк"
|-122 739
|1 524 645
|505 156
|866
|-3 154
|-4 789
|2000
|99
|50
|АТ "БАНК 3/4"
|-62 199
|1 517 148
|1 010 364
|11 891
|-61
|-211 243
|-92 778
|753
|51
|АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
|-139 754
|1 364 392
|40 000
|1 670
|-3 134
|39 452
|0
|57
|52
|АТ "БАНК АВАНГАРД"
|-156 573
|1 363 272
|381 687
|141 118
|-2 600
|-138 220
|4006
|157
|53
|АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
|-63 401
|1 297 717
|0
|74 429
|4030
|14 408
|0
|10 880
|54
|АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|-32 768
|1 277 426
|367 327
|1 188
|939
|-128 536
|-25 232
|-1 654
|55
|АТ "МОТОР-БАНК"
|-50 777
|1 219 477
|66 404
|-43 705
|5 641
|-71 398
|0
|506
|56
|АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
|-59 044
|920 729
|602 379
|2 710
|-789
|-34 200
|0
|-10029
|57
|Полікомбанк
|-73 724
|863 107
|0
|482
|-11 494
|-9 954
|0
|-8 320
|58
|АТ "ЄПБ"
|-158 110
|836 669
|0
|8 902
|-239
|30 169
|0
|463
|59
|АТ "ОКСІ БАНК"
|-18 372
|783 895
|163 284
|-10 498
|-726
|44 131
|18 284
|-3 644
|60
|ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
|-35 641
|435 792
|0
|26 681
|-12 355
|55 640
|0
|-12 436
|61
|АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
|-11 103
|355 417
|18 439
|3720
|43
|-14 855
|0
|-639
|62
|АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
|-77 454
|338 885
|0
|-3 631
|-4 690
|295
|0
|-4 809
|63
|АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
|-783
|314 920
|60 566
|-3 379
|82
|14 142
|-64 530
|-556
|64
|АТ "БТА БАНК"
|-2 221
|271 606
|40 408
|-18 593
|-716
|-1 531
|20 001
|-3 902
|65
|АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
|-6 985
|210 510
|0
|-966
|-7
|100
|0
|-86
Дані: НБУ
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Бізнес
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