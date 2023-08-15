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Наглядова рада державного Центренерго призначила Андрія Чуркіна генеральним директором компанії
13:44 15.08.2023 |
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Новий гендиректор має прискорити підготовку Центренерго до опалювального сезону, а також розв'язати проблеми із боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами, зазначають у ФДМ.
Андрій Чуркін має багаторічний досвід роботи в енергетичній галузі.
З вересня 2020 року керував ПрАТ "Харківенергозбут" (65% належить державі). У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток у 198 млн грн. Крім того, Харківенергозбут очолює список підприємств ФДМ за розміром сплачених у 2023 році державі дивідендів - 64 млн грн.
Наприкінці липня в.о. гендиректора Віктор Спичка заявив, що Центренерго має проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Він пояснював це тим, що енергоблоки теплових електростанцій зношені на 90% через застаріле обладнання, яке встановлювалося на електростанції у 60-х, 70-х роках минулого сторіччя. Водночас підприємства Центренерго мають проблеми з отриманням запчастин, оскільки вони поставлялися з країн СНД.
До складу Центренерго входять три електростанції: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС та Вуглегірська ТЕС (тимчасово окупована). Підприємства Центренерго відіграють ключову роль у виробництві електроенергії для центральних областей України.
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